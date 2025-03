Reggio Calabria, il Kiwanis Club ha donato una panchina inclusiva di colore lilla al Parco Caserta

StrettoWeb

Il Kiwanis Club Reggio Calabria ha scelto di donare una panchina inclusiva di colore lilla ad una struttura di eccellenza che, nell’ambito della pratica sportiva, offre ai cittadini di Reggio Calabria, a numerose famiglie e bambini la possibilità di praticare ogni giorno diverse discipline sportive, coniugando insieme così movimento e benessere psico-fisico che stanno alla base di una crescita sana e responsabile. Proprio in questo luogo, al Parco Caserta Sport Village, si trova adesso la panchina speciale donata dal Kiwanis Club Reggio Calabria.

Le parole di Battaglia

“Quello che a prima vista subito colpisce – dichiara Antonino Battaglia Presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria – é il colore da noi scelto che richiama quel “fiocchetto lilla” simbolo della campagna di sensibilizzazione nazionale sui disturbi alimentari, anoressia e bulimia a cui il Kiwanis International Distretto Italia San Marino sta dedicando molta attenzione ed iniziative su tutto il territorio nazionale”.

“Altra particolarità – prosegue il Presidente Battaglia – é che la panchina é di tipo inclusivo offrendo la possibilità di accogliere al centro eventualmente una carrozzina. Per consentire a tutti di stare insieme e vivere un luogo deputato alla sana pratica sportiva. Il messaggio di cui ci facciamo portatori sani é, quindi, certamente di forte valore simbolico. L’idea del Kiwanis é quella di aprire questi luoghi e promuovere sempre di più l’inclusione delle persone diversamente abili”.

Intervento di saluto da Maria Stefania Polimeni

In assoluta sintonia le parole espresse nel suo intervento di saluto da Maria Stefania Polimeni, Dirigente di Italica Sport società sportiva che gestisce la struttura per conto dell’amministrazione comunale.

“La data scelta, per donare alla città una panchina inclusiva non é casuale– come sottolinea il Presidente Battaglia – perché celebra l’eccezionale partenza dalla città dello Stretto della Edizione 2025 del Giro Handbike una competizione a tappe in handbike, una bicicletta a tre ruote pedalata con le braccia. È un evento sportivo paralimpico di assoluto prestigio che promuove l’inclusione e lo sport per tutti. Il Kiwanis International Distretto Italia San Marino é charity partner a livello nazionale di questa manifestazione”.

Presenti per l’occasione alla cerimonia di consegna della panchina inclusiva, infatti, anche Fabio Pennella Presidente Nazionale del Giro Handbike, Maria Francesca Mosca Chairman Distrettuale del Kiwanis e Maurizio Di Profio Luogotenente Governatore Divisionale.

“Ringraziamo quanti sono intervenuti e, in particolare, gli organizzatori del Giro Handbike, per aver scelto la nostra splendida città per dare il via alla prima tappa. Anche noi con il dono di questa panchina abbiamo voluto iniziare un percorso che ci ha visto oggi piantare un primo seme in un terreno a dire il vero già pronto e molto fertile. Da questa prima forma di collaborazione con Parco Caserta che ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrata – conclude Antonino Battaglia, Presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria – sono certo che germoglieranno presto altre belle notizie sui temi della inclusione e della attenzione verso la cura dei disturbi alimentari che a noi stanno molto a cuore”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.