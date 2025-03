Reggio Calabria, all’Istituto “De Amicis – Bolani” iniziativa sull’ambiente

StrettoWeb

“Sostenibilità” diventa quasi una parola magica all’Istituto “De Amicis – Bolani” di Reggio Calabria, nell’incontro di giovedì 13 marzo, dedicato alle attività rivolte alla salvaguardia ambientale, in merito al Progetto “Educational goal”. “Sostenibilità” come un sinonimo, di capacità, sia di essere sostenuto a livello emozionale ed affettivo, che, nel suo parallelismo, nell’accezione più propriamente del termine, di sostenere a livello ecologico, il Pianeta. Incontro formativo di studio – gioco, che ha coinvolto le classi terze della scuola primaria “De Amicis” per fare interiorizzare ai bambini i concetti di ecologia, transizione ecologica e adeguati comportamenti naturalistici.

Esperto esterno il performer Claudio D’Agostino

Instradando in loro un senso di appartenenza, per averne cura e dedizione “Il mare è mio, la montagna è mia, la città è mia, la natura è mia” per ridefinire il concetto che le azioni che si fanno oggi, domani potrebbero avere ripercussioni, sulle future generazioni e sul “mio pianeta”: il tempo di decomposizione di una bottiglia di plastica varia dai 100 ai 1000 anni. Esperto esterno il performer Claudio D’Agostino, con strategie di teatro – scuola, con un travestimento, percussioni, immagini e giochi socio – emozionali, ha “acceso” attraverso la musicalità del rap di gruppo, il focus sulla responsabilità di dire “no” all’inquinamento e di farsi portavoce, con chi non si adegua al benessere delle generazioni odierne e future.

Esperte interne le docenti d’insegnamento di educazione civica delle terze classi della primaria De Amicis e della referente, insegnante, Politi Emilia, con il contest “Ecopagella” il gioco didattico “che premia le classi più virtuose d’Italia nello studio” in un percorso interattivo progettuale, approfondendo contenuti di Microlearning, attraverso un sistema di intelligenza conversazionale, che utilizza le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale, Machine Learning e Natural Language Processing, con slide online, video, animazioni, test interattivi e promozione del senso di responsabilità socio – educativa, che sulla base della multimedialità, unisce la modernità con il ritorno ai principi naturalistici di una vita sana: corretta alimentazione, mobilità sostenibile, transizione energetica, cambiamenti climatici, rifiuti e raccolta differenziata, salubrità dell’acqua e dell’aria. Attraverso questo gioco – studio didattico, gli alunni hanno iniziato ad assumere consapevolezza attiva, svolgendo un percorso formativo in classe, insieme ai docenti, promosso da Giuseppe Romeo, preside del “De Amicis – Bolani” che pone un approfondimento dei temi della sostenibilità e l’accento consapevole delle trasformazioni responsabili “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”.

