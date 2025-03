“Il Covid ha generato ansia e depressione”: a Reggio Calabria un incontro sulla salute mentale

StrettoWeb

“L’incontro di ieri e oggi a Reggio Calabria sulla salute mentale, alla presenza dei coordinatori del tavolo tecnico ministeriale, Alberto Siracusano e Giuseppe Nicolò, è stato un fatto altamente positivo. E’ importante che il lavoro del tavolo tecnico possa essere divulgato anche in Calabria. Il post Covid ha determinato, in tutte le generazioni, aumento degli stati di ansia e depressivi ed è giusto avere sempre più strumenti per affrontarli. La presenza di Siracusano e Nicolò è un atto di attenzione verso la nostra regione”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in commissione sanità a Montecitorio.

