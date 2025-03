Reggio Calabria, incontro AIAC “Staff tecnici a confronto” | INFO

StrettoWeb

L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio della Provincia di Reggio Calabria comunica che Mercoledì 19 Marzo alle ore 18.30 presso il CineTeatro Metropolitano (Dopolavoro Ferroviario) sito in Via Nino Bixio n.44 in Reggio Calabria, avrà luogo un interessante incontro di confronto e discussione tecnico/tattico destinato a tutti gli appassionati di calcio. Alla tavola rotonda tematica denominata “Staff Tecnici a confronto” parteciperanno i membri degli staff tecnici delle principali realtà calabresi del Campionato Nazionale di Serie D – girone I: A.C. Locri, Sambiase Calcio, U.S. Vibonese e naturalmente Reggina 1914.

All’evento interverranno oltre che i relatori tecnici anche il Presidente Regionale AIAC Girolamo Mesiti ed il Presidente Provinciale Pasquale Sorgonà. Modererà l’incontro Mister Giuseppe Carella, allenatore professionista Uefa-A. AIAC Reggio Calabria ricomincia dunque nel migliore dei modi anche per la nuova annualità 2025 la serie di incontri tematici e di meeting dedicati al mondo degli allenatori. L’ingresso all’evento è aperto a tutti, anche ai non tesserati l’associazione e sarà naturalmente a titolo gratuito.

