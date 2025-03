Reggio Calabria, gli incontri di avvicinamento a Xenìa Book Fair 2025

StrettoWeb

Sabato 15 Marzo 2025 si è svolto presso la sala conferenze “Spazio Closed” della Leonida Edizioni, sita a Catona in Via Nazionale 104, il ciclo di incontri di avvicinamento alla X Edizione dello Xenìa Book Fair dal titolo “Cultura e identità”. L’evento è stato organizzato di concerto con l’associazione “Commenda Rhegium Domus Templi”. La conferenza ha avuto avvio con la presentazione del libro storico “A.gesilao” (Leonida Edizioni, 2023) dell’editore Domenico Pòlito, il quale, rifacendosi costantemente all’opera omonima di Senofonte, traccia non solo un ricco ritratto del generale spartano, ma coglie anche l’occasione per approfondire elementi peculiari della cultura lacedemone, offuscati dalla mendacità dei luoghi comuni che si sono tramandati nel tempo.

Il secondo incontro ha avuto come protagonista la poesia celebrata dall’ospite romana Elisabetta Pamela Petrolati. La poetessa ha sostenuto apertamente la necessità di una visione poetica tanto sul mondo circostante all’individuo quanto sull’universo interiore che lo abita. La scrittrice ha inoltre condiviso con il pubblico alcune riflessioni sul suo lavoro quotidiano di insegnante della scuola primaria, sottolineando l’importanza di un approccio all’apprendimento che possa essere introspettivo e rispettoso del bagaglio sentimentale dei bambini, rappresentanti di una naturale concezione poetica del mondo.

L’appuntamento si è concluso con la presentazione del prof. Giorgio Furina sul simbolismo della croce e della spada nell’epoca medievale, corredata da manufatti artigianali realizzati dallo stesso autore. L’evento è stato moderato dal Maestro Andrea Francesco Calabrese.

