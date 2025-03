Reggio Calabria, incidente sulla SS106: traffico in tilt e strada chiusa

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio in località Canneto, nei pressi di Locri, all’altezza dell’uscita della SS106. Il sinistro ha reso necessario l’intervento immediato dei carabinieri e dei soccorritori del 118 dell’ospedale cittadino, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le dinamiche dell’impatto restano al momento poco chiare, così come le condizioni delle persone coinvolte. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rilievo, provocando lunghe code e disagi alla circolazione. Si invita la popolazione alla massima prudenza e a seguire le indicazioni delle autorità per eventuali deviazioni e aggiornamenti sulla viabilità.

