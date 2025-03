Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale: coinvolti tre veicoli e traffico in tilt | FOTO

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria. Il sinistro è stato in direzione Nord e precisamente tra gli svincoli di Arangea e Modena. Nel sinistro sono rimasti coinvolti almeno tre veicoli. Il traffico ha subito parecchi disagi ma per fortuna non si registrano feriti.

