Reggio Calabria, incidente a Pentimele: scontro tra due auto | FOTO

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nella zona nord della città di Reggio Calabria e precisamente a Pentimele. Il sinistro è stato tra due auto che si sono scontrate all’altezza del sottopasso che dalla Via Nazionale Pentimele porta sulla Via Vecchia Pentimele. L’incidente è stato lieve e non ha causato feriti ma solo parecchi disagi al traffico che è rimasto bloccato per diversi minuti.

