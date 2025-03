Reggio Calabria, incidente a Croce Valanidi: auto finisce contro un palo, interviene l’Ambulanza | FOTO

StrettoWeb

Paura questa mattina in Via Trapezi, a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria. Un’auto, infatti, è andata a sbattere contro un palo – presente a bordo strada – tranciandolo. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, proprio nel tratto d’asfalto contraddistinto dalla presenza dei dossi naturali provocati dalle radici degli alberi, problema presente da anni e proprio in questi giorni oggetto di intervento da parte degli operai della Castore.

L’incidente si è verificato di fronte al Cimitero cittadino ed è stato necessario l’intervento dell’Ambulanza, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

