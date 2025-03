Reggio Calabria, incidente in autostrada: numerose auto coinvolte, 2 ambulanze sul posto | LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa in autostrada a Reggio Calabria, nel primo tratto dell’A2 Salerno-Reggio precisamente tra gli svincoli del Porto di Reggio Calabria e di Gallico, in carreggiata Nord. Secondo le prime informazioni, sarebbero rimaste coinvolte numerose automobili. Il traffico sta subendo parecchi disagi tanto che la coda inizia addirittura dallo svincolo del Porto. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze, che hanno avuto difficoltà a raggiungere l’area dell’impatto a causa del traffico congestionato. Al momento non si conosce il numero esatto delle persone coinvolte ne le condizioni; le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

