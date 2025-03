Reggio Calabria, inchiesta Ducale: la Cassazione nega l’arresto dei politici coinvolti. Restano indagati e andranno a processo | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Dda di Reggio Calabria che, nell’ambito dell’inchiesta “Ducale” contro la cosca Araniti, aveva chiesto l’arresto del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri e del consigliere comunale del Pd Giuseppe Sera. La Suprema Corte ha così confermato la decisione del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che, nei mesi scorsi, aveva già respinto il ricorso della Procura dopo che il gip non aveva disposto la misura cautelare nei confronti dei due politici accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Difeso dagli avvocati Nico D’Ascola e Antonino Curatola, Neri è rimasto coinvolto nell’inchiesta per le elezioni regionali del 2020 e del 2021, mentre al consigliere comunale Sera, assistito dall’avvocato Sergio Laganà, la Dda contesta l’appoggio della cosca Araniti di Sambatello per quanto riguarda le elezioni comunali del 2020.

La Cassazione, inoltre, ha confermato la sentenza del Riesame rigettando l’appello della Procura anche nei confronti del presunto boss Domenico Araniti e di suo genero Daniel Barillà, difesi dagli avvocati Giovanna Araniti e Marco Gemelli. Per il primo, già in carcere per associazione mafiosa, i pm avevano chiesto l’arresto pure per lo scambio elettorale politico-mafioso, rigettato poi dal gip e dal Riesame. Lo stesso reato è stato contestato a Daniel Barillà, il presunto anello di congiunzione tra i politici e la cosca di Sambatello per il quale la misura cautelare era stata richiesta, e rigettata, anche per l’associazione mafiosa.

La sentenza della Cassazione non è una sentenza definitiva del processo, che ancora deve iniziare. Si è espressa soltanto sulla richiesta della Procura di carcerazione preventiva. Tutti i politici e gli indagati dell’inchiesta rimangono coinvolti nel procedimento, e dovranno affrontare il processo. Nessuna assoluzione o archiviazione, quindi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.