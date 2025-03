L’arte a Reggio Calabria non è più roba per “vecchi”: tanti giovani all’inaugurazione della mostra “Nel Blu”

StrettoWeb

La mostra “Nel Blu” ha aperto le sue porte ieri, 18 marzo, presso L’Accademia Art Gallery di Reggio Calabria, sotto la curatela di Elmar Elisabetta Marcianò. Questa bipersonale ha visto protagonisti gli artisti Fabio Santori e Cinzia Romeo, offrendo una profonda esplorazione del monocromo nell’arte contemporanea. L’evento inaugurale ha registrato una notevole partecipazione di giovani, dimostrando che l’arte a Reggio Calabria non è più riservata a un pubblico maturo, ma attrae anche le nuove generazioni come nel resto del mondo.

Fabio Santori con il suo approccio materico sperimenta la tridimensionalità della superficie pittorica, trasformando il blu in una dimensione tangibile fatta di spessori e stratificazioni. Quello grafico invece mette in evidenza i chiaroscuri. Cinzia Romeo utilizza il monocromo in chiave figurativa, creando opere che sembrano emergere dal colore stesso, in un delicato equilibrio tra realtà e astrazione. La mostra non è solo un’indagine estetica, ma anche un viaggio sensoriale, in cui il visitatore è invitato a perdersi e ritrovarsi nell’intensità di una tonalità che da sempre affascina artisti e pensatori.

L’Accademia Art Gallery, con questa esposizione conferma il suo ruolo di promotrice dell’arte contemporanea nella regione, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi con linguaggi artistici innovativi e coinvolgenti. Un ruolo che Elmar Elisabetta Marcianò e Filippo Cogliandro portano avanti da 5 anni, fermi e decisi sulla strada del cambiamento. E qualcosa sta cambiando davvero.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.