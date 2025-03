Reggio Calabria, inaugurata la segreteria politica di Neri e Cardia

StrettoWeb

Straordinaria partecipazione all’inaugurazione della Segreteria Politica dei Consiglieri Mario Cardia e Armando Neri. Alla presenza della Senatrice Tilde Minasi il taglio del nastro della sede sita in Via Trav Soccorso n. 28. Tante presenze già dal primo pomeriggio e conclusosi in tarda serata con qualche disagio anche per la circolazione stradale invasa da centinaia di sostenitori.

La soddisfazione di Cardia

Il Consigliere Mario Cardia afferma: “un bagno d’affetto incredibile, un grazie di cuore a tutti, alla Sen. Tilde Minasi, alle associazioni, agli assistenti educativi, al centro sociale di via Graziella, ai dipendenti comunali, ai ragazzi del Cantiere Nautico, ai Comitati di quartiere, al Comitato di Piazza del Popolo, ai tantissimi amici e sostenitori. Tutto questo ci gratifica e ci riempie di responsabilità, ma la strada è quella giusta”, rimarca Cardia.

“Questa Segreteria vuole essere un punto di riferimento per tutti i cittadini”

Il Consigliere Comunale e Metropolitano Armando Neri ha evidenziato: “questa Segreteria vuole essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, perché crediamo che solo ascoltando loro si possa davvero servire la Città, perché la politica è questo, un servizio alla comunità! Ringrazio la Sen. Tilde Minasi per la Sua presenza, sono stati in tantissimi i cittadini a partecipare all’inaugurazione della Segreteria Politica che si è trasformata per noi in una straordinaria ondata di affetto e sono grato ad ognuno di loro. Tutto ciò ci gratifica e conferma che siamo sulla buona strada. Andiamo avanti insieme, a vele spiegate per la nostra amata Reggio“, conclude Neri.

