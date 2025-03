Reggio Calabria, grosso incendio in pieno centro: tante auto distrutte dalle fiamme | FOTO

StrettoWeb

Paura questa notte in via Clearco a Reggio Calabria dove diverse auto sono state distrutte dalle fiamme vicino alla Coop. Non è il primo episodio che si verifica di incendio di auto sempre in quella zona. Le fiamme hanno distrutto sicuro una Toyota Yaris ed una Lancia Ypsilon. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.

