Reggio Calabria, grave lutto per la prematura morte del giovane Ciccio Talia

Si è spento ieri sera a Reggio Calabria Francesco Talia, per gli amici “Ciccio”. Talia da tre anni combatteva contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. Sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore impazzano sul web da parte di amici, parenti e conoscenti sconvolti per la prematura scomparsa di un giovane dall’animo buono e gentile.

“Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di Ciccio Talia, storico attivista villese, instancabile difensore del territorio e degli ultimi. Ciccio ha combattuto fino all’ultimo contro una battaglia impossibile da vincere, ma non ha mai smesso di lottare per ciò in cui credeva. È stato tra i primi a rialzare la bandiera No Ponte dopo il rilancio dell’iter voluto da Salvini, trasmettendoci con la sua presenza entusiasmo e responsabilità. La sua forza, il suo impegno e la sua passione resteranno per sempre un esempio per tutte e tutti noi. Ci stringiamo con affetto a Luana e ai suoi figli, a Costantino e alla sua famiglia, e a tutta la comunità di Bandafalò e del KM Zero, condividendo il dolore per la perdita di un compagno unico. I funerali si terranno domani, 19 marzo, alle ore 15 presso la Chiesa del Rosario di Villa San Giovanni. Ciao Ciccio, continueremo a combattere anche per te”. E’ quanto pubblicato su facebook dal gruppo No Ponte che lo ricorda con grande affetto.

