Reggio Calabria, grave incidente a Villa San Giovanni: TIR diretto agli imbarchi sbanda e travolge auto della Polstrada | FOTO LIVE

Grave incidente pochi minuti fa allo svincolo dell’A2 Salerno-Reggio Calabria di Villa San Giovanni, snodo strategico perchè dedicato agli imbarchi per la Sicilia. Un TIR diretto proprio agli imbarchi dei traghetti per la Sicilia, ha perso il controllo mentre percorreva la rampa di uscita dall’autostrada verso gli imbarchi, mentre una forte pioggia imperversa in zona. Il mezzo pesante ha letteralmente travolto un’automobile della Polizia Stradale, che si trovava sul posto per un precedente incidente verificatosi sempre a causa delle condizioni meteo avverse.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma tanto spavento e gravi danni a tutti i mezzi coinvolti com’è possibile osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

