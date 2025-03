Reggio Calabria, grave incidente sulla Jonio-Tirreno: diversi feriti

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Jonio-Tirreno e precisamente tra Melicucco e Polistena, in provincia di Reggio Calabria. A seguito del sinistro, in cui si registrano feriti, è stata necessaria la chiusura del tratto interessato e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per consentire l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno regolato il traffico e ricostruito la dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

