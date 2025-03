Reggio Calabria, furti d’auto davanti all’Ospedale Morelli: escalation di criminalità

StrettoWeb

“Da qualche tempo la zona antistante l’Ospedale Morelli è diventato “terreno di caccia” di balordi che, quotidianamente, rubano autovetture parcheggiate sul viale Europa nella parte antistante e limitrofa al Nosocomio. Oggi, per esempio, per quanto si è appreso sono state oggetto di furto 2 autovetture. Ma non è certamente un caso; anzi, è una costante!”. E’ quanto afferma Lorenzo Fascì per il Movimento per la rinascita del P.C.I.

“Ma se ciò avviene nelle vicinanze di un Ospedale diventa inaccettabile ed occorre alzare il livello dell’azione di contrasto in quanto quelle autovetture oggetto di furto appartengono ai sanitari che operano dentro l’Ospedale e che, quindi, sono impegnati in un servizio di pubblica utilità e sono impegnati a garantire la salute dei pazienti e certamente giammai possono accettare che mentre gli stessi sono attenti a curare pazienti le loro autovetture diventano preda di ignoti figuri. Dette autovetture appartengono ai pazienti e\o ai loro familiari che si recano al Morelli non certo per diletto ma perchè sono sofferenti di patologie di vario tipo”.

“Rubare autovetture è un reato; costituisce un fatto ingiusto e per ciò va contrastato con forza. Ma, nonostante questa situazione negativa perdura da mesi tutto tace. È come si in quel punto si è creato un cono d’ombra del principio di legalità; è come se fosse terreno di nessuno che in quanto tale si espone all’atteggiamento predatorio. E questo silenzio; questa apatia nel creare le condizioni per limitare tale brutto fenomeno delinquenziale non può assolutamente continuare”.

“Ci rivolgiamo perciò direttamente al sig. Questore; al sig. Comandante della Compagnia dei Carabinieri della città. Anzi ed a maggior ragione forse è ora che S.E. il sig. Prefetto che convochi un tavolo tecnico per organizzare un presidio interforze atto a garantire la tranquillità degli utenti dell’Ospedale Morelli. Non ultimo ci rivolgiamo al sig. Sindaco della città”.

“L’Amministrazione ha invaso la città di telecamere posizionate per contrastare i furbetti che buttano la spazzatura fuori dai cassonetti; bene provveda a far collocare delle telecamere nella zona del Morelli; organizzi un presidio della Polizia Municipale. È assolutamente necessario e non più rimandabile. La qualità di vita della città passa da tanti comportamenti, da tante strategie ma se non si riesce nemmeno a garantire la tranquillità dei pazienti e dei sanitari ci domandiamo come e quando potremo risalire la graduatoria delle città con migliore qualità della vita”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.