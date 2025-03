Reggio Calabria, Forza Italia: “abbiamo proposto la riapertura del mercato coperto di via Aschenez in versione turistica”

StrettoWeb

“La chiusura del mercato di via Aschenez è un altro esempio di come la cattiva gestione e la mancanza di visione dell’Amministrazione Falcomatà abbiano danneggiato il commercio locale. Trasformare questa struttura in un mercato moderno e turistico, come quello di Barcellona, rappresenterebbe un passo fondamentale per la rivitalizzazione della città e per la creazione di nuove opportunità economiche”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, a margine di un sopralluogo effettuato al vecchio mercato coperto di via Aschenez, una struttura storica della città, rimessa a nuovo una decina di anni fa e ormai chiusa da qualche anno a causa dell’alto canone di affitto per i commercianti e della mancanza di manutenzione da parte del Comune.

“La città ha perso alcuni punti di riferimento storici”

“È innegabile che la città abbia perso alcuni punti di riferimento storici, come il mercato di Piazza del Popolo, che è stato chiuso improvvisamente senza un piano alternativo, lasciando un vuoto significativo. Ora è fondamentale che si crei un nuovo centro di attrazione, un mercato che non sia solo un luogo di acquisto, ma anche di cultura, storia e tradizione”, dichiarano i consiglieri. “Abbiamo chiesto una valutazione del settore sviluppo economico e, dopo aver visitato la struttura con attenzione siamo convinti che, con un investimento mirato, il mercato coperto di via Aschenez possa diventare una risorsa per tutti: i commercianti, i residenti e i turisti. Un mercato che non solo rivitalizzi l’economia locale, ma che diventi anche un simbolo di modernità, richiamando visitatori da tutto il mondo, proprio come accade in altre città europee che hanno saputo valorizzare spazi simili”, proseguono i consiglieri.

“Immaginiamo un mercato vivace”

“Immaginiamo un mercato vivace, che ospiti attività commerciali del territorio e che diventi un punto di riferimento per i reggini e per chi visita la nostra città. Non possiamo più permettere che strutture come questa rimangano inutilizzate e abbandonate, – concludono i consiglieri – la città ha bisogno di risposte concrete, per questo abbiamo formalmente richiesto di discutere della riqualificazione e della valorizzazione di questa struttura, affinché venga finalmente restituita alla città in una veste nuova e funzionale, rispondendo alle esigenze del commercio locale e dell’attrattività turistica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.