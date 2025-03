Reggio Calabria, finti Carabinieri provano truffa telefonica in centro città: “suo figlio ha avuto un incidente”, ma la signora li scopre e li denuncia

StrettoWeb

Continuano a dilagare le truffe telefoniche che si verificano con sempre maggior frequenza anche a Reggio Calabria. Proprio nel centro di Reggio Calabria, nel pomeriggio di ieri si è verificato un episodio molto grave. Erano le 16:30 quando uno di questi criminali ha telefonato ad una signora, madre di due figli, presentandosi come un maresciallo dei Carabinieri e dicendo testualmente: “suo figlio ha avuto un incidente, ha investito una signora mentre attraversava le strisce e adesso è trattenuto in Caserma“.

La signora, evidentemente spaventata, è riuscita a mantenere la lucidità nonostante la paura e ha chiesto da quale Comando stessero chiamando. In quel momento il truffatore ha glissato e cambiato discorso, aggiungendo le seguenti parole: “parli con l’avvocato di suo figlio per pattuire una cauzione“. Il figlio della signora, però, non ha mai avuto la necessità di avere avvocati di riferimento, quindi la signora ha capito che c’era qualcosa che non quadrava. Nel corso della telefonata, poi, il delinquente ha parlato di “suo figlio Marco“, eppure il figlio della signora si chiama Mario: quest’ulteriore elemento ha consentito alla signora di non cadere nella trappola criminale e capire che si trattasse proprio di una truffa. Durante la telefonata, il balordo ha anche chiesto alla donna se fosse sola in casa: la signora ha risposto di no, precisando che fosse in compagnia del figlio, smascherando la truffa e chiudendo il telefono in faccia ai farabutti.

Non è mancata la paura: dopo la telefonata la signora si è sentita mancare ed è caduta. Dopo essersi ripresa, si è recata in Questura in compagnia del figlio dove ha sporto regolare denuncia. I poliziotti hanno informato la vittima che a volte i truffatori chiamano anche con il numero della Questura, che sono riusciti a clonare, ma si sono anche complimentati con la donna per il sangue freddo e l’astuzia avuta per non cadere nel tranello. Gli agenti hanno riferito alla signora che se avesse risposto di essere sola in casa, i ladri si sarebbero presentati per chiedere i soldi della fantomatica cauzione per il figlio, e che comunque le forze dell’ordine – siano Polizia o Carabinieri o chiunque altro – mai e poi mai chiedono di inviare documenti, dati e comunicazioni sensibili telefonicamente, bensì convocano direttamente negli uffici delle autorità. Ecco perchè non bisogna mai fidarsi di quello che viene comunicato telefonicamente: queste truffe sono sempre più crescenti e diffuse, ed è doveroso mantenere l’attenzione massima per evitare di cascarci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.