Reggio Calabria, finalmente dopo tre mesi è stata ripristinata l’aiuola di piazza Indipendenza

Erano iniziati qualche settimana fa i lavori di ripristino della rotonda di Piazza Indipendenza a Reggio Calabria e finalmente adesso è stata completata. Dopo mesi in cui era rimasta abbandonata con le transenne dopo lo smontaggio del palco per il Capodanno RAI, adesso sono state ripristinate le piante e il prato e la piazza ha nuovamente un aspetto accettabile. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere Merenda ha affermato: “la sovrintendenza ha dato parere positivo al progetto che abbiamo presentato noi perchè essendo un’area vincolata, come tutte le zone vincolate della città, noi facciamo il progetto e lo presentiamo. Abbiamo ripristinato i perimetri della storica fontana e per ora, per dare decoro, abbiamo impiantato le piante ma è una sistemazione transitoria e poi verrà fatto altro ma lo annuncerà il Sindaco. Dopo il palco di Capodanno era giusto dare decoro a quella zona dove passano sia i cittadini che i turisti. Noi abbiamo voluto conservare il vecchio perimetro anche se mancano le conchiglie ma devono essere restaurate e probabilmente verranno messe più avanti e a breve verrà anche dotata di illuminazione”.

Nuova aiuola a Piazza Indipendenza, Merenda: “restituita alla città una cartolina d’altri tempi”

“Con il progetto di restyling dell’aiuola di Piazza Indipendenza, la città ha riconquistato una vera e propria “cartolina d’altri tempi””. A dichiararlo in una nota è Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai Parchi, giardini e decoro pubblico, commentando l’opera di ripristino che ha coinvolto uno degli spazi più iconici della città: la centralissima Piazza Indipendenza. Sono terminati da qualche giorno i lavori di sistemazione che hanno interessato l’area della storica fontana, ripristinando il centro dell’aiuola.

“L’intervento è stato avviato dopo il ritrovamento delle strutture dell’antica fontana, che erano emerse in seguito ai lavori per il posizionamento del palco per il concerto di Capodanno – ha spiegato Merenda – Il progetto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore all’Ambiente Paolo Brunetti, e ha visto l’importante collaborazione del settore Ambiente, che ha coordinato l’intervento. Il lavoro è stato realizzato grazie all’autorizzazione della Soprintendenza, che ha disposto il vincolo di tutela per il patrimonio storico e artistico dell’area. Un team di esperti, tra cui i “Vivai il giardiniere”, ha progettato e curato la sistemazione, che ha visto la riqualificazione con tanto di vegetazione. Tra le piante scelte per abbellire l’area figurano varietà di grande pregio e resistenza, come la Salvia Oceana Blue, la Carissa macrocarpa, il Philodendron Selloum, la Cyathea Australis, la Festuca Arundinacea, la Coprosma rubiaceae, l’Agapanthus e l’Agave, che andranno a dare un tocco di colore e freschezza all’aiuola. Ringraziamo la società in house Castore per il lavoro fatto, per aver provveduto all’impianto di irrigazione. L’aiuola sarà ulteriormente valorizzata con l’installazione di un sistema di illuminazione che la renderà ancora più suggestiva durante le ore serali. Si tratta di un’installazione temporanea – ha precisato il consigliere delegato – in attesa che l’Amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà presenti la sua definitiva destinazione”.

“Piazza Indipendenza – ha continuato Merenda – è un luogo di straordinaria importanza sia per i cittadini, che la vivono quotidianamente come punto di ritrovo, ma è anche un biglietto da visita per i tanti turisti essendo uno snodo di accoglienza e di fermata per i bus, per le passeggiate sul Lungomare, e trovandosi in prossimità del Museo Archeologico”.

