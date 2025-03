Rilancio dell’economia di Reggio Calabria, Falcomatà: “ecco cosa faremo”

StrettoWeb

A Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato i rappresentanti delle principali associazioni di categoria reggine per discutere un piano di rilancio dell’economia cittadina. Presenti all’incontro anche l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo, il dirigente del Settore Upi economia urbana, occupazione, gestione procedimenti di gara e negoziali, Tommaso Cotronei, il capo di Gabinetto Antonio Ruvolo e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Casartigiani.

Le parole di Falcomatà

Il sindaco Falcomatà ha sottolineato l’importanza di un incontro focalizzato sul mondo del lavoro: “Ci sono diverse voci di intervento previste nel Pn Metro plus per un totale di circa 20 milioni di euro. La prima parte del finanziamento, pari a oltre 9 milioni di euro, sarà destinata alle imprese, con l’obiettivo di offrire incentivi e supportare le attività destinate a favorire lo sviluppo del commercio e dell’imprenditoria. L’altra parte, circa 10 milioni di euro, sarà dedicata al mondo del lavoro e alle politiche occupazionali, puntando a incentivare l’occupazione senza alimentare la precarietà. L’obiettivo del piano è quello di analizzare i punti nevralgici del commercio e dell’imprenditoria cittadina, con l’intento di rilanciare questi settori fondamentali per l’economia della città. In particolare, il piano guarda con attenzione al turismo e al settore culturale, con l’ambizione di sviluppare tutto ciò che si muove attorno a questo mondo, generando così nuove opportunità di investimento”.

Le parole di Romeo

L’Assessore Romeo ha precisato che l’amministrazione, nella redazione delle schede del Pn Metro Plus, ha scelto di concentrarsi su azioni immateriali anziché su interventi strutturali, già realizzati con il precedente Pon, per promuovere una vera rigenerazione urbana. L’obiettivo è rafforzare il commercio e l’occupazione, settori che richiedono investimenti diretti per garantire una crescita stabile. “Siamo in fase operativa avanzata, siamo pronti a definire gli interventi e a creare i contenuti necessari per lanciare i bandi. In particolare, l’hub occupazionale sarà realizzato accanto alla sala Spinelli del Centro Direzionale, già in fase di progettazione. Questo spazio permetterà alle imprese esistenti di partecipare a un percorso gratuito di screening e ricevere supporto per lo sviluppo di segmenti mancanti nel settore. Inoltre, le startup potranno essere finanziate se la loro proposta risulta funzionale al rilancio economico. Si prevedono anche contributi per investimenti legati al turismo, al fine di supportare la nascita di nuove imprese nel settore. Dal punto di vista occupazionale, l’Amministrazione intende investire in azioni che garantiscano una crescita sostenibile nel tempo, evitando il rischio di creare precariato. L’obiettivo è fornire soluzioni durature che favoriscano un’occupazione stabile e di qualità”.

Le associazioni di categoria presenti all’incontro hanno avuto modo di proporre soluzioni pratiche per incentivare la crescita del commercio e per continuare a lavorare sulla formazione professionale. Hanno sottolineato l’importanza di avere un piano operativo chiaro, che risponda alle reali esigenze del settore e permetta di avviare azioni concrete nei prossimi mesi. Il tavolo sull’economia sarà riconvocato a breve per monitorare i progressi e definire ulteriori interventi.

