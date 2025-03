A Reggio Calabria l’evento “Spazi della Cultura Digitale”

StrettoWeb

La giornata di studio del 27 marzo 2025, promossa dalla Commissione Cultura del Dip dAeD (delegato prof. Ottavio Amaro), l’evento “Spazi della Cultura Digitale”. Questo vuole essere un momento di riflessione, attraverso il punto di vista degli architetti e quindi del progetto architettonico, sull’uso delle nuove tecnologie digitali e in particolare sull’Intelligenza artificiale. La rapidità dei cambiamenti epocali pone nuove sfide nel rapporto tra tecnologie e attività umane, da indagare sul piano della ricerca e della didattica. L’intelligenza artificiale sicuramente costituisce uno strumento che facilita l’evoluzione delle attività senza però, pensiamo, sostituirsi al controllo umano. Questo a maggior ragione in un’arte creativa come l’Architettura.

Il prof. Giuseppe Fallacara del Politecnico di Bari racconterà un’esperienza didattica concreta del rapporto tra uso degli strumenti dell’Intelligenza artificiale e progetto dell’Architettura. All’evento, pensato come un confronto interdisciplinare parteciperanno, oltre a docenti e dottorandi del dArTe, il prof. Carlo Morabito (Ingegneria), Domenico Marino (Diges), Giacomo Tufano ( Coordinatore Scuole di Nuove Tecnologie dell’Arte – Accademia Belle Arti di RC).

