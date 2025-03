Reggio Calabria, presentazione volume “Sistemi urbani e tipi architettonici nell’Area dello Stretto” | INFO

StrettoWeb

Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 17:00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” sarà presentato il volume “Sistemi urbani e tipi architettonici nell’Area dello Stretto” di Giuseppina De Marco (Laruffa Editore, Reggio Calabria 2024). Saranno presenti l’Autrice, docente di Elementi di Architettura e Urbanistica presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, e Marcello Sestito, Professore Ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Alessandro Albanese, docente del Campanella e Presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria. L’iniziativa, sostenuta dal Dirigente Carmen Lucisano, nasce dalla collaborazione fra il Liceo Classico “T. Campanella” e l’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione “Ibico”, Reggio Calabria, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e della casa editrice Laruffa Editore.

Un’occasione rilevante per riflettere: l’insegnamento e la ricerca nel settore della conoscenza e valorizzazione dei Beni Culturali rivestono un ruolo importante, poiché consentono ai giovani di acquisire un metodo di ricerca scientifico, volto a cogliere il significato delle opere in contesti e territori diversi, attraverso la ricerca sul campo e l’analisi delle fonti documentarie, contribuendo così alla rinascita delle città, che hanno dimenticato i valori estetici ed etici dell’abitare. La dimensione storica dell’Area dello Stretto sarà presentata alla luce di sguardi nuovi e consapevoli. Perché progresso significa volgere lo sguardo al passato per disegnare il nostro futuro, valorizzando le risorse e le vocazioni del territorio.

