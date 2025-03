A Reggio Calabria un evento per sensibilizzare alla sana alimentazione | INFO

StrettoWeb

“Sana alimentazione e salute” è il titolo dell’evento che si svolgerà mercoledì 26 marzo al Mercato Coperto di Campagna Amica, in Vico S. Anna di Sbarre, Angolo Via Giffone, a Reggio Calabria. In collaborazione con il Polo Tecnico “Righi – Boccioni – Fermi” verranno presentate ai consumatori le caratteristiche qualitative e nutrizionali degli alimenti di stagione ed a KM zero proposti in vendita dalle aziende di Campagna Amica. Saranno gli alunni della Scuola Professionale Agraria ad illustrare ai cittadini consumatori.

Nella mattinata si terrà un focus sulla sana alimentazione, alla quale parteciperanno responsabili di Coldiretti-Campagna Amica, la docente prof.ssa Giovanna Condello e la dirigente Anna Maria Cama. Il direttore di Coldiretti Gino Vulcano e la presidente Federica Basile rimarcano l’importanza dell’informazione indirizzata al consumatore sulle caratteristiche dei prodotti, in particolare qualità, salubrità ed origine, nei Mercati di Campagna Amica. A queste caratteristiche si aggiungono il KM zero e la distintività del prodotto.

