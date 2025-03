Reggio Calabria, due importanti bandi per anziani e fragili

StrettoWeb

La ONMiC (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili) di Reggio Calabria, in collaborazione con il Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria e l’Assessorato alle Politiche Sociali, rappresentato dall’assessore Lucia Anita Nucera, è lieta di annunciare l’apertura di due rilevanti bandi destinati a supportare gli anziani e le categorie sociali più vulnerabili. Il primo bando riguarda l’“Avviso pubblico per la selezione di 30 anziani nell’ambito del PNRR – Missione 5 – “Inclusione e Coesione” Componente 2 Infrastrutture Sociali, Famiglia – Investimento 1.1.2 – Azione C”. L’iniziativa mira a sostenere l’inclusione sociale degli anziani, con interventi specifici volti a migliorare la qualità della loro vita, garantendo un accesso più equo ai servizi e alle opportunità di supporto.

Il secondo bando concerne l’“Assegnazione di contributi economici per le annualità 2021-2022 destinati alle famiglie in difficoltà nel pagamento dell’affitto”. Questa misura si propone di alleviare le difficoltà economiche delle famiglie reggine, offrendo un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di disagio abitativo.

La ONMiC invita tutti i cittadini in possesso dei requisiti necessari a partecipare attivamente a queste iniziative, non lasciando sfuggire l’opportunità di accedere a importanti risorse di sostegno. La scadenza per la presentazione delle domande è il 24/03/2025 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni e per ricevere sostegno nella presentazione del bando, è possibile contattare l’associazione al numero 3533998782 – via e-mail: onmic.reggiocalabria@libero.it – o recandosi presso la sede dell’Associazione in Via Venezia n. 1/A di Reggio Calabria.

La ONMiC di Reggio Calabria si conferma come punto di riferimento per la promozione di iniziative di inclusione, solidarietà e sostegno verso le categorie più fragili, continuando a operare per una comunità più coesa e solidale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.