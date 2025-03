Reggio Calabria, donna tenta il suicidio dal ponte Annunziata: salvata in extremis da eroici agenti della Polstrada

StrettoWeb

La scorsa settimana, lunedì 17 marzo, intorno alle ore 23 della serata, alcuni agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria sono intervenuti lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di Via Lia, dove hanno salvato la vita di una donna che stava tentando il suicidio. La donna aveva lasciato l’auto poco distante dal ponte Annunziata, sulla corsia di marcia con le quattro frecce inserite, per scendere e lanciarsi dal ponte (che è alto oltre 20 metri) con l’intento di togliersi la vita.

Proprio l’auto abbandonata lì con le quattro frecce inserite, ha attirato l’attenzione degli automobilisti che passavano sul posto e di due pattuglie della stradale che casualmente transitavano in zona. Scesi dalle automobili, gli agenti hanno visto la donna già in bilico sul guardrail. In quel momento, con un gesto davvero eroico e repentino, l’hanno distratta e bloccata con estrema professionalità, convincendola a desistere dal gesto estremo. Un salvataggio che conferma come questi “angeli della strada” vigilino sui cittadini per proteggerne la sicurezza.

