Reggio Calabria dice addio a Nadia Cassini, icona della commedia sexy all’italiana

Nadia Cassini, celebre attrice della commedia sexy all’italiana e tra le prime sex symbol della televisione di Silvio Berlusconi, è morta martedì 18 marzo a Reggio Calabria all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa oggi dal quotidiano Il Tempo. Nata a Woodstock, New York, il 2 gennaio 1949 come Gianna Lou Müller, era figlia di Harrison Müller, statunitense di origini tedesche, e Patricia Noto, di origini italiane. Il nome d’arte “Nadia Cassini” lo scelse dopo il matrimonio con il giornalista Igor Cassini Loiewski, sposato nel 1969 quando aveva appena 20 anni e dal quale divorziò nel 1972. In seguito, ebbe una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis, da cui nacque la figlia Kassandra.

L’approdo in Italia segnò l’inizio della sua carriera cinematografica. Con il suo fascino magnetico e il corpo perfetto, divenne una delle protagoniste più amate del filone comico-erotico degli anni ’70 e ’80, recitando accanto a volti iconici come Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto e Renzo Montagnani. Tra i suoi film più noti si ricordano L’insegnante balla… con tutta la classe (1979), La dottoressa ci sta col colonnello (1980) e L’assistente sociale tutto pepe… (1981).

Negli anni Ottanta, la Cassini trovò spazio anche nel nascente panorama televisivo delle reti private, partecipando a programmi di successo come Premiatissima (1983), Drive In (1984) e Risatissima (1985). Tuttavia, un lifting al naso mal riuscito segnò profondamente la sua carriera, portandola a ritirarsi definitivamente dalle scene nel 1987.

Negli anni successivi, affrontò problemi personali e di dipendenza, dai quali riuscì a uscire. Nel 2009 fu vittima di un grave incidente stradale, riportando fratture significative. Con la sua scomparsa, se ne va un’icona del cinema italiano, simbolo di un’epoca che ha segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

