A Reggio Calabria il dibattito sull’ultimo libro dell’ex vicesindaco Tonino Perna, “Quaranta giorni nel deserto”

Sarà il marmo rosso, d’origini veronesi, della Chiesa di San Giuseppe al Corso, proprio nel cuore storico di Reggio Calabria, a far da proscenio a… “Come vorrei un pezzo di pane! Il deserto: spazio della solitudine, della preghiera e delle tentazioni”. Un evento, sgorgato da una attenta lettura dell’ultima fatica letteraria di Tonino Perna, “Quaranta giorni nel deserto. Dal Vangelo apocrifo di San Basilio”, (Città del Sole Edizioni, Pagine 64, Anno 2024, € 10,00) che avrà luogo alle ore 18 di giovedì 20 marzo.

Accolti dal saluto del rettore, nonché Vicario Generale dell’Arcidiocesi reggino-bovese, Mons. Pasqualino Catanese, quanti vorranno partecipare avranno modo d’ascoltar, e magari d’intervenire alla fine, un dibattito che, moderato da Franco Arcidiaco, editore e giornalista, vedrà protagonisti, insieme a Tonino Perna, lo storico Domenico Minuto, Padre Sergio Sala sj, assistente MEG e CVX, e Padre Daniele Castrizio dell’Università di Messina.

L’iniziativa, prendendo spunto da un libro edito da Città del Sole, vuol segnare l’inizio di un percorso, di riflessione culturale, all’ombra di quel San Giuseppe che Papa Francesco, nella Lettera Apostolica “Patris corde” definì “uomo che passa inosservato, uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà”. E la letteratura, la narrativa, la poesia, altro non sono se non un sostegno per la quotidianità, un appiglio al quale avvinghiarsi allorquando la vita riserva amarezze, bastonate, delusioni, una panca presso la quale sostare ogni qualvolta si è in cerca di un senso per quest’incedere sulle strade del mondo.

