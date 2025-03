Reggio Calabria, “Dialogo tra Terra e Umanità”: la presentazione del libro che esplora l’equilibrio tra uomo e natura

StrettoWeb

Dal 28 febbraio 2025 è disponibile in libreria e sulle piattaforme digitali “Sostenibili UniVersi – Dialogo tra Terra e Umanità”, il nuovo libro di Salvatore Cucinotta, edito da Edizioni Dialoghi. Con una combinazione di poesia evocativa e prosa riflessiva, l’autore invita il lettore a esplorare il fragile equilibrio tra l’essere umano e la natura. Ogni parola scritta diventa un seme piantato nell’animo del lettore, con l’intento di far germogliare una nuova consapevolezza. Il Creato non è solo uno sfondo, ma un’entità viva, pulsante, che merita cura e rispetto. Domani, martedì 18 marzo alle ore 18:00, presso lo Spazio Open di Reggio Calabria si terrà l’evento di presentazione del volume.

“Sostenibili UniVersi” accompagna il lettore in un viaggio in cui ogni foglia, ogni goccia d’acqua e ogni respiro si fondono in un ecosistema di emozioni e riflessioni, conducendolo verso una più profonda comprensione della relazione tra Terra e Umanità. L’autore rivela: “Lasciamo che queste pagine ci ricordino che la Terra è non solo il nostro presente, ma anche il nostro futuro. Un futuro che possiamo ancora scegliere di rendere sostenibile”.

Bio sull’autore

Salvatore Cucinotta è un poeta e scrittore calabrese. Laureato in Economia e Management, con una specializzazione in Comunicazione Digitale, ha già pubblicato i testi Étiennette Liberi Pensieri e Sublimi Emozioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.