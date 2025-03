Reggio Calabria e il degrado delle bacheche funebri: il dolore dei cittadini tra abbandono e indifferenza

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione, che riportiamo integralmente, relativamente ad una situazione che si verifica in città da ormai diverso tempo nella zona nord di Reggio Calabria e precisamente vicino al Serpentone. Ecco quanto affermato dal lettore: “Anno domini 2025…benvenuti a Reggio capitale… Caro direttore ho cominciato a monitorare questa bacheca.. Una delle tante… Sopra le quali affiggiamo i manifesti con cui comunichiamo l’ultimo triste viaggio dei nostri cari… Esattamente lo monitoro da gennaio 2024… Un lento declino che mortifica gli esseri umani e i nostri defunti che hanno lasciato questa città dolente triste e strafottente… Non aggiungo altro perché al dolore della perdita si unisce la rabbia e l’impotenza di persone normali che vorrebbero vedere la loro città semplicemente… Normale…non c’è spazio per la polemica in questa mia segnalazione ma solo la consapevolezza che nulla è cambiato in meglio ma tutto è peggiorato in peggio… Per i volenterosi e i preposti… La bacheca si trova difronte al Serpentone… Chissà quante volte ci siete passati…”.

