Reggio Calabria, consegnate le borse di studio di ATAM per i figli dei dipendenti: i NOMI dei ragazzi premiati

Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la cerimonia di consegna delle borse di studio “Primi della Classe”, giunta alla sua decima edizione e organizzata da ATAM. L’iniziativa ha premiato il merito e l’impegno scolastico dei figli e delle figlie dei dipendenti dell’azienda. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Amministratore Delegato di ATAM Giuseppe Basile che hanno espresso il loro plauso ai giovani premiati e alle loro famiglie per il traguardo raggiunto.

Le dichiarazioni del Sindaco Falcomatà

“Questa premiazione –ha dichiarato il Sindaco Falcomatà– idealmente rappresenta un po’ il percorso di crescita anche della nostra Amministrazione ma anche il cambiamento radicale che Atam ha avuto in questi dieci anni attraversando il deserto delle difficoltà, anche e soprattutto grazie alla collaborazione dei dipendenti, ed essendo oggi quell’Azienda che è davvero un fiore all’occhiello; non soltanto per la città ma per l’intero Paese sul piano della mobilità e del trasporto pubblico locale”.

“Ho fatto i miei complimenti dando un grandissimo in bocca al lupo a questi dieci ragazzi –ha continuato il Sindaco– che non hanno bisogno di parole o di sermoni; hanno bisogno di esempi e loro l’esempio ce l’hanno in casa perché sono figli di dipendenti di Atam che sono andati avanti non perché conoscono qualcuno ma perché conoscono qualcosa: questa è la migliore dimostrazione di quanto si possa fare strada nella vita soltanto attraverso il merito”.

Le parole dell’Amministratore Delegato ATAM Giuseppe Basile

“Primi della classe – ha dichiarato Basile sottolineando l’importanza dell’iniziativa– arriva alla decima edizione e tutt’oggi è una manifestazione che noi volentieri portiamo avanti e con grande orgoglio, perché con Primi della classe andiamo a riconoscere il merito dei figli di questa Azienda; dei figli di dipendenti Atam che con determinazione hanno raggiunto un primo step: ovvero quello del diploma”.

“Questa premiazione –ha continuato l’Amministratore Delegato ATAM– non è altro che l’augurio e l’auspicio che i ragazzi possano continuare a studiare perseguendo i loro obiettivi con determinazione, perché il messaggio che vogliamo dare è quello che un domani ci auguriamo che siano loro a far crescere, curandola, ATAM; all’insegna dello sviluppo tecnologico e dello sviluppo negli anni a venire, perché ovviamente la finalità dell’azienda è quella di continuare ad esistere nelle mani migliori”.

Gli studenti premiati

Durante la cerimonia, sono stati premiati diversi studenti meritevoli, che hanno ottenuto brillanti risultati agli esami di maturità e hanno intrapreso percorsi accademici di rilievo.

Giada Lopez (100/100, Liceo Scientifico Volta) – Ingegneria Industriale, Unirc

Fortunato Stelitano (93/100, Liceo Scientifico Volta) – Economia Aziendale, Unirc

Marika Tripodi (100/100, Liceo Scientifico Da Vinci) – Scienze Cognitive e Psicologiche, Unime

Miriam Barreca (100/100, Liceo Scienze Umane Gullì) – Scienze dell’Informazione, Unime

Paola Cicciù (100/100, Liceo Scientifico Da Vinci) – Scienze Politiche, Unime

Sofia Paviglianiti (100/100, Liceo Scienze Umane Gullì) – Giurisprudenza, Unirc

Francesca Stelitano (100/100, Liceo Scienze Umane Gullì) – Giurisprudenza, Unirc

Rosy Suraci (100/100, Liceo Scientifico Da Vinci) – Ingegneria Gestionale, Unirc

Costanza Cugno (92/100, Liceo Classico Campanella) – Biotecnologie, Unime

Giuseppe Festa (78/100, Liceo Classico Campanella) – Scienze Economiche, Unirc

La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati delle borse di studio in un clima festoso cui ha contribuito la numerosa presenza di familiari ed amici. Un evento significativo che ha ribadito l’importanza dell’istruzione e del merito, valori fondamentali per la crescita della comunità reggina.

