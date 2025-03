Reggio Calabria, presso il salone di Confindustria la presentazione del libro di Saverio Zavettieri

StrettoWeb

“Battaglie di libertà tra politica, istituzioni e lotte sociali”, è il libro dell’ex sindaco di Bova Marina Saverio Zavettieri che, in un dialogo con il giornalista Francesco Kostner, racconta le tappe del suo impegno appassionato al servizio dei cittadini calabresi e del Paese. L’opera, la cui prefazione è di Giuseppe Chiaravalloti, la postfazione di Claudio Signorile, edita da Luigi Pellegrini, sarà presentata sabato 15 Marzo alle ore 16,30 presso il salone di Confindustria (via del Torrione, 96) dagli autori, dall’ingegnere Andrea Cuzzocrea, dallo scrittore Mimmo Gangemi, dal Senatore Nicola Irto e dal docente di Etica della Comunicazione presso l’Università Dante Alighieri Edoardo Lamberti Castronuovo.

Zavettieri, in questo libro-intervista, pagina dopo pagina, ripercorre nero su bianco, una lunga esperienza trascorsa nel sindacato, nel partito socialista e nelle Istituzioni e con una lucida e coraggiosa analisi dei problemi più scottanti, parla della fine della prima Repubblica, di Giustizia, della lotta alla criminalità, nel segno del diritto e delle regole costituzionali spesso disinvoltamente disattese. Quella del politico di razza è una vita intensa fatta di successi, gioie e anche tanti dolori, ma come dice lo stesso autore nel suo libro: “Ho avuto una vita semplice, onesta, dignitosa”.

Non dimentichiamo che l’ex assessore alla Cultura nella Giunta guidata da Giuseppe Chiaravalloti, è stato protagonista di iniziative non di rado clamorose a difesa dei principi costituzionali e ha sempre operato con coraggio, determinazione e coerenza. Con questo volume, disponibile in tutta Italia, Zavettieri lascia a chi lo ha apprezzato e continua a farlo, ma anche a chi lo ha combattuto, un patrimonio prezioso in cui ogni cittadino può riconoscersi. “Il racconto di Saverio Zavettieri – scrive il giornalista Kostner – rappresenta il crogiuolo di sentimenti e passioni che richiamano la migliore tradizione democratica del paese, in definitiva, appartiene a tutti”.

