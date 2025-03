Reggio Calabria, condanna a 6 mesi per Massimo Ripepi: “combatterò per la verità, ho subito un’ingiustizia”

StrettoWeb

E’ stato condannato in primo grado a 6 mesi, Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e leader di Alternativa Popolare, nella vicenda in cui il politico reggino avrebbe dissuaso la madre di una bambina abusata a denunciare il tutto alle autorità competenti. E’ lo stesso Ripepi, in una diretta sui social, ad annunciare la sentenza: “ho subito una grave ingiustizia, sono pronto a combattere per la verità in secondo e terzo grado. Ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, come di solito facciamo con la nostra fantastica Comunità”.

“Attendo gli avvoltoi, sono pronto a rispondere a tutti. Ricordatevi che non ho mai attaccato un politico sulle questioni giudiziari, nemmeno Falcomatà quando è stato condannato in primo grado nella sentenza Miramare. Sono un umile cristiano che cerca di dare una mano a chi ne ha bisogno”, sottolinea Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.