Reggio Calabria, il Comune manda le bollette TARI a signora deceduta da anni. Il genero: “esperienza incredibile alla Hermes, e il Sindaco parla di fiore all’occhiello…”

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera che racconta un episodio davvero clamoroso rispetto al Comune di Reggio Calabria. Una storia incresciosa, che meriterebbe le risposte adeguate da parte degli organi competenti. Di seguito riportiamo integralmente la lettera del cittadino, che è stato costretto a rivolgersi alla nostra testata giornalistica per avere attenzione.

“Sono un cittadino di Reggio Calabria che come altri cittadini di questa splendida citta si è trasferito al nord per motivi di lavoro, sperando un giorno di tornare e ritrovare la nostra amata citta rinascere, malgrado tutto torno puntualmente e Reggio ogni qualvolta il lavoro me lo permette. Purtroppo da circa 2 anni sto combattendo con la burocrazia e forse incompetenza di una del società del Comune che proprio giorni fa il sindaco ha avuto il coraggio di battezzarla fiore all’occhiello del nostro comune, e bene si quel fiore all’occhiello è la Hermes spa: società che da circa 5 anni mi fa tribolare ogni volta che scendo a Reggio.

Quattro anni fa dopo la morte di mia suocera vendiamo la casa di Reggio Calabria regolarmente con atto notarile, premesso che abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare nei confronti del comune sempre acqua spazzatura etc, finche circa 2 anni fa incominciano ad arrivare delle bollette tari nella casa di mia suocera che puntualmente il nuovo proprietario mi fa recapitare, riferiti al pagamento della tari 2022 a nome di mia suocera morta a marzo 2021. Cerco subito di mettermi in contatto con la società e dopo diversi giorni riesco a parlare con una signora che mi consiglia di inviare una pec, invio la prima pec è non ricevo risposta, allora ho pensato che la faccenda fosse stata risolta”.

“Dopo circa un anno la storia si ripete sempre allo stesso indirizzo arriva un’altra bolletta tari riferita all’anno 2023 pero questa volta indirizzata agli eredi di mia suocera, indignato appena scendo a Reggio mi reco alla Hermes per avere chiarimenti ma appena cerco delucidazione spiegando la mia posizione mi dicono che per prendere un appuntamento devo inviare un email. Torno a casa irritato e mando una mail sperando che da qui a qualche giorno mi fissano appuntamento ma nulla da fare, l’appuntamento mi viene fissato dopo 2 mesi quando io sarò già nella mia residenza del nord. Inizio a chiamare per diverse volte insistendo di voler parlare con un responsabile ma mi riferiscono che è occupato, dopo tante insistenze riesco a parlare con questo responsabile che con il sottofondo di schiamazzi e risate mi dice di inviare ulteriore email per spiegare tutto. A questo punto demoralizzato per la non risposta non mi resta che rivolgermi ad un avvocato è inviare una lettera di diffida, per la cronaca proprio in questi giorni mi è stata recapitata sempre a nome degli eredi un’altra bolletta Tari riferita al 2025, con la consapevolezza che la mia città non crescerà mai ed ora oltre ad essere la città che fa votare i morti fa pagare pure la spazzatura”.

