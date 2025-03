Reggio Calabria, il Comune si impegna per il riconoscimento dello Stato Palestinese: soddisfazione da Pazzano

StrettoWeb

A seguito dell’approvazione della Risoluzione nell’ultimo Consiglio Comunale, queste la dichiarazione del Consigliere Saverio Pazzano, estensore e presentatore della stessa: “Grazie alle associazioni, ai movimenti, alle realtà del Terzo Settore che hanno chiesto al Comune di Reggio Calabria una presa di posizione pubblica, bipartisan, e di pieno dialogo per la Pace e il riconoscimento della dignità del popolo palestinese. Passo essenziale per una soluzione del conflitto israelo-palestinese che ogni giorno di più produce dolore e angoscia”.

“Grazie al Consiglio Comunale e al Sindaco che hanno riconosciuto il valore dell’iniziativa, accompagnandosi anche idealmente, su questo tema, ad altre città d’Italia. Per parte mia, con La Strada, non ho fatto altro che unirmi a questa voce e farla parlare decisamente nelle Commissioni e in Consiglio Comunale, fino all’approvazione. Questo è sempre il nostro percorso. Con il riconoscimento dello Stato di Palestina nel più ampio scenario di una via di Pace per il Medioriente, il Comune compie un significativo passo simbolico. Davvero entrando nel cuore del Mediterraneo, mare-tra-le-terre”.

“Un simbolo è, per etimologia, ciò che unisce. Ciò che dalla notte dei tempi salda una comunità, costruisce ponti di umanità. Questa è una decisione, una scelta, una risoluzione: ma anche un simbolo, che unisce la città alla sofferenza di ogni popolo che soffre, di ogni popolo che anela al riconoscimento della propria dignità. Oggi sempre più vicini al dolore ma anche alla speranza del popolo di Palestina. E di chiunque voglia la Pace”.

