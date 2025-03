Reggio Calabria, in commissione il bando per le iniziative di Carnevale: “spesi 100 mila euro dai fondi Pn Metro Plus”

StrettoWeb

Riunione della commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere comunale Massimo Ripepi, sul controllo degli atti amministrativi del bando del Carnevale 2025. Il dirigente di Palazzo San Giorgio, Loredana Pace, ha relazionato sulle procedure per organizzare gli eventi: “per gli eventi di giovedì, sabato e domenica, sono stati destinati 100 mila euro. L’amministrazione comunale ha attinto dai fondi Pn Metro Plus 2021 – 2027. Con queste manifestazioni si è inteso valorizzare i siti culturali della città”.

“Ha organizzato As Concerti”

Alla domanda del capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, su quante società di eventi hanno partecipato alla manifestazione di interesse, la dottoressa Pace ha risposto: “sono 5-6 e poi il tutto è stato affidato ad As Concerti”.

“I fondi Pn Metro Plus sembrano un pozzo senza fondo”

Il leader di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, nel corso della riunione ha affermato: “questi fondi Pn Metro Plus sembrano un pozzo senza fondo, da lì si sono ricavati i soldi per il Natale ma anche per la questione relativa a Reggio Capitale della Cultura e su questo punto dovremo vedere i documenti e fare degli approfondimenti. Questi fondi potrebbero essere usati anche per altre iniziative”, conclude Ripepi.

