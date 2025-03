Reggio Calabria, il 22 marzo clinic per allenatori di basket giovanile | INFO

StrettoWeb

Sabato 22 marzo 2025 Reggio Calabria ospiterà, presso il Palalumaka, il Clinic per allenatori del settore giovanile del centro-sud, poche settimane dopo avere ospitato la Nazionale italiana. Una straordinaria occasione formativa che conferma Reggio e tutta la Calabria come punto di riferimento per il basket nazionale. Il Presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha dichiarato: “questo clinic è il risultato di un grande lavoro collettivo e un passo importante per il nostro movimento. Reggio Calabria e tutto il territorio regionale sono sempre più all’attenzione del basket italiano”.

Il clinic vedrà la partecipazione di esperti come Luca Ansaloni, Maurizio Biggi, Demis Cavina, Gabriele Diotallevi, Davide Ferioli, Alfredo Lamberti e David Soria, pronti a condividere la loro esperienza con gli allenatori. L’evento, che registrerà la partecipazione di allenatori provenienti da tutta Italia, è dedicato a Gaetano Gebbia, figura fondamentale per il basket reggino e nazionale, esempio di professionalità unica che ha formato intere generazioni e atleti e tecnici.

