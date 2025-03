Reggio Calabria, una cittadina indignata: “cultura? Siamo Capitale della ‘mundizza'”

StrettoWeb

Reggio Calabria è candidata a Capitale della Cultura per il 2027. Una notizia importante per la città dello Stretto, una prospettiva ambiziosa in grado di valorizzare le bellezze culturali, artistiche e storiche del territorio attraverso una vetrina nazionale e internazionale. Peccato che dietro questa vetrina, quando si spengono i fari abbaglianti, ci siano realtà che fanno a botte con il quadro generale. E che, forse anche per questo, vengono dimenticate.

“Buonasera, vorrei farvi vedere la nostra ‘Capitale della cultura’. Per favore fate vedere a tutti la ‘mundizza’ che ci circonda. Siamo abbandonati a noi stessi”, è il messaggio che una cittadina indignata ha scritto alla redazione di StrettoWeb. Al messaggio ha allegato anche una foto della situazione di via Mortara a Ravagnese, un’enorme discarica di rifiuti antistante al condominio Girasole. Dalla cultura nasce il rispetto: quello che molti cittadini sentono di non ricevere da un’Amministrazione che, utilizzando le parole della nostra lettrice, preferisce abbandonarli.

