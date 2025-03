Reggio Calabria, al Circolo Crucitti l’emozionante partita tra papà e figli

StrettoWeb

Questa domenica mattina, al Circolo Tennis Padel Crucitti, il campo si è trasformato in un luogo di emozioni pure. La partita tra papà e figli, organizzata per celebrare la Festa del Papà, non è stato solo un evento sportivo, ma un momento di condivisione, gioia e affetto, in cui ogni passaggio e ogni goal raccontavano il legame profondo tra genitori e figli. A rendere possibile tutto questo è stata, ancora una volta, la visione e l’impegno del presidente Demetrio Crucitti che, con passione e dedizione, continua ad organizzare eventi basati su valori fondamentali come l’inclusione e la famiglia. Il Circolo Crucitti, sotto la sua guida, non è solo un luogo di sport, ma una vera e propria comunità, un ambiente familiare in cui tutti si sentono accolti e parte di qualcosa di speciale.

Sul terreno di gioco si respirava un’atmosfera unica: gli occhi pieni di entusiasmo dei bambini, i sorrisi orgogliosi dei papà, le risate e il tifo a bordo campo. C’era chi inseguiva la palla con tutta la grinta possibile e chi cercava con emozione il momento giusto per fare goal proprio al suo papà. Ma la scena più bella era sempre la stessa: dopo ogni rete non c’erano sconfitte, solo abbracci, pacche sulle spalle e occhi pieni di felicità. Il Circolo Crucitti, che da sempre pone al centro lo sport come strumento di crescita e aggregazione, si è confermato, ancora una volta, un luogo in cui i valori contano più del risultato. La partita è stata un’occasione per rafforzare quei legami speciali che vanno oltre il gioco, perché la famiglia è la vera prima squadra nella vita.

Alla fine della partita, tra applausi, risate e un pizzico di stanchezza, restava la consapevolezza di aver vissuto qualcosa di unico. Oggi il vero goal lo ha segnato lo sport, ricordandoci che, con passione e condivisione, anche una semplice palla che rotola può creare ricordi indelebili. Grazie al presidente Crucitti, ai suoi Mister, al suo staff e al loro impegno costante, il Circolo Crucitti si conferma, ancor auna volta, un luogo speciale, dove lo sport è un ponte tra generazioni e la famiglia rappresenta il suo cuore pulsante.

