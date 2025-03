Reggio Calabria, al Cineteatro Metropolitano lo spettacolo “Streghe”

StrettoWeb

Matteuccia, Caterina, Giovanna, Benvegnuda, Antonia e Cecilia. Sono solo alcuni dei nomi delle “streghe”, donne innocenti bruciate vive da inquisitori sotto la guida di sedicenti “Malleus maleficarum”. La storia infame di questi roghi (e di mille altre crudeltà) sarà protagonista domani dell’evento “Streghe, quando uccidere le donne era legale”, una produzione dell’Associazione culturale L’Amaca e del Dopolavoro Ferroviario RC, in scena al Cineteatro Metropolitano a partire dalle 17:15.

Streghe! Quando uccidere le donne era legale

Uno spettacolo, proposto in occasione della Giornata Internazionale della donna, con il fine di divulgare l’orrore perpetuato per secoli nei confronti di innocenti, che avevano come unica colpa, spesso, il fatto di essere “diverse”, perché più dotte, istruite e, perciò, oggetto d’odio in una società misogina che cercava ovunque il marchio del diavolo.

Il racconto complessivo di queste storie, ricavate da documenti storici e sintetizzate per essere accessibili a tutti, sarà affidato a Rosanna Palumbo, mentre Nino Cervettini spiegherà le ragioni degli inquisitori.

Saranno narrate soltanto sei vicende, italiane, accadute tra il 1400 e il 1700. Nello stesso periodo, centinaia di migliaia di donne innocenti hanno patito la crudeltà della tortura, del carcere, dell’emarginazione e dell’essere arse vive.

Le 6 storie di streghe

Attraverso delle letture sceniche saranno raccontate le vicende di Matteuccia da Todi (Luciana Ruggeri), Caterina Medici (Rita Nocera), Giovanna Manduro (Loredana Delfino), Benvegnuda Pincinella (Emilia Jovane), Antonia Spagnolina (Irene Costantino) e Cecilia Faragó (Enza Marra).

I testi sono di Antonio Calabró che ha attinto a numerosa saggistica, a Sciascia e Vassalli.

La cura delle letture recitate è opera di Anna Rita Fadda.

La musica è di Tecla Di Marco. Fonico Stellario Rato.

