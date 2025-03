Reggio Calabria, chiuso un locale di Cataforio: “abituale ritrovo di pericolosi pregiudicati”

StrettoWeb

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, impegnata in un’azione capillare di monitoraggio sugli esercizi commerciali e pubblici. Nei giorni scorsi, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’attività della frazione di Cataforio, dove nel tempo è stata riscontrata la presenza abituale di soggetti con precedenti di polizia. L’operazione è il risultato di un costante lavoro di osservazione e raccolta di informazioni condotto dall’Arma, che quotidianamente presidia il territorio con pattuglie in ogni fascia oraria.

L’attività di controllo ha permesso di documentare le frequentazioni del locale, che nel tempo è divenuto un punto di riferimento per persone pregiudicate, sorvegliati speciali e individui contigui alla criminalità organizzata. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni in merito alla sicurezza pubblica e alla tutela della moralità collettiva, portando a una segnalazione alla Questura per le valutazioni di competenza.

A seguito degli accertamenti condotti, il Questore in applicazione della legge in materia di pubblica sicurezza, ha decretato la temporanea chiusura del locale. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto a situazioni potenzialmente pericolose per la comunità, nell’ottica di garantire un ambiente sicuro e rispettoso della legalità. L’attività dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria si conferma dunque costante e incisiva, non solo sotto il profilo della repressione dei reati, ma anche in chiave preventiva.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.