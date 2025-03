A Reggio Calabria si celebra il Carnevale con “I Walk the line”: festa dedicata ai ragazzi coinvolti nel progetto di inclusione sociale

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria si riempie della “Magia del Carnevale 2025”. Nella sala “Boccioni” di Palazzo Alvaro, i ragazzi e le ragazze delle scuole e delle realtà sociali che aderiscono a “I Walk the line”, il progetto di inclusione promosso dall’Ente e finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del programma Pon Legalità 2014/2020, hanno messo in mostra i lavori eseguiti proprio per il periodo più allegro e colorato dell’anno.

Le parole di Versace e Falcomatà

Maschere, coriandoli e stelle filanti hanno fatto da coreografia ad un evento che il sindaco Giuseppe Falcomatà, nell’occasione presente insieme al vicesindaco Carmelo Versace, ha definito “elettrizzante, divertente e profondamente educativo”. L’occasione, infatti, ha permesso a numerosi giovani di conoscersi, socializzare, empatizzare in un clima di armonia e gioia tipico del periodo carnevalesco. Così, tra tante attività musicali e ricreative, il pomeriggio è trascorso all’insegna della condivisione e del dialogo nel pieno spirito promosso da “I Walk the line”.

“Questo evento – ha detto il sindaco Falcomatà – è l’ennesima soddisfazione che arriva da “I Walk the line”, un programma che la Città Metropolitana sta portando avanti da tempo, con il Ministero dell’Interno, seguendo la nostra filosofia del “rigare dritto”, seguendo il nome che da il titolo al progetto e coinvolgendo i giovani nel renderli protagonisti, ascoltandoli, facendo capire loro quali sono i veri valori sui quali fondare il futuro. Ed è fondamentale conoscere, dalla loro viva voce, quali sono le problematiche, ogni giorno, si trovano a dover affrontare. Il fatto che tutto questo avvenga nella nostra città – ha aggiunto – è un dato da sottolineare perché pone l’Ente al centro dei bisogni reali delle famiglie e delle nuove generazioni, accolte dallo straordinario lavoro messo in campo dagli operatori di “I Walk the line”.

“La circostanza – ha proseguito il sindaco – offre anche la possibilità di ringraziare i formatori del programma educativo, coordinati da Rita Leuzzi e dalla dirigente della Città Metropolitana, Domenica Catalfamo. “I Walk the line”, infatti, è diventato un punto di riferimento di molte fragilità, di situazioni che erano poco conosciute e affrontate. Ciò infonde coraggio, consapevolezza, forza e fiducia per continuare a guardare avanti. Devo dire – ha concluso Giuseppe Falcomatà – che i risultati si stanno vedendo, tanto è vero che abbiamo intenzione di prolungare il progetto oltre la sua naturale scadenza perché lo chiedono le famiglie ed i tanti ragazzi coinvolti”.

Le premiazioni

Durante la manifestazione, il sindaco Falcomatà ed il vicesindaco Versace, coadiuvati dalle commissarie valutatrici Annamaria Franco, Chiara Parisi ed Elena Festa, hanno premiato le ragazze ed i ragazzi del Liceo artistico “Preti-Frangipane”, delle cooperative sociali “Colline del sole”, “Gruppo appartamento “Kalos Irtate”, Gruppo appartamento “Focolare”, “Angelo azzurro”, “Marzo ‘78” e Gruppo appartamento femminile Comunità giovanile di via Nino Bixio per gli elaborati proposti per un pomeriggio davvero speciale per tutti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.