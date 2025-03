Reggio Calabria, camion in panne sul viale Calabria: traffico nel caos in tutta la città

StrettoWeb

Traffico nel caos sul viale Calabria a Reggio Calabria dove a seguito di un camion in panne, si stanno registrando problemi alla viabilità. Il grosso mezzo si trova fermo su una strada molto frequentata in un’orario di punta per l’uscita dalle scuole e dagli uffici e questo sta creando il caos in tutta la zona. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale guidata dal Comandante Salvatore Zucco, che sta regolando il traffico.

