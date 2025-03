Reggio Calabria, blitz della Municipale contro le occupazioni abusive di case: altri 10 denunciati

StrettoWeb

È senza sosta l’attività della polizia locale guidata dal Comandante Zucco in materia di lotta all’occupazione abusiva di immobili pubblici. Negli ultimi giorni infatti,a seguito di mirate attività anche afferenti specifiche indagini delegate, sono stati 6 i cittadini deferiti all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile pubblico e 4 per appropriazione indebita di beni mobili registrati ed invasione di terreni.

Un’attività costante e diuturna che dall’inizio del 2025 ad oggi ha fatto segnare numeri straordinari con oltre 25 persone deferite per occupazione abusiva di immobili o locali commerciali di proprietà del comune o dell’Aterp e 11 arresti in concorso con altre forze di polizia per reati predatori (furto di energia e acqua ) consumati nei predetti immobili . I servizi si inquadrano nel più ampio dispositivo di controllo implementato dal Comando di Polizia locale, che coinvolge tutte le componenti e le specialità del Corpo parimenti impegnate nei rispettivi ambiti di competenza. Le attività proseguiranno senza soluzione di continuità al fine di rendere effettivo il diritto alla casa delle fasce deboli della popolazione.

