Reggio Calabria, aula vuota all’incontro con Barzagli. Monta il caso: “ennesimo flop, improvvisazione e disorganizzazione”

StrettoWeb

“Ennesimo flop degli amministratori: tra disfunzioni, dimenticanze e improvvisazione la città manca all’appuntamento con Andrea Barzagli, ospite del ciclo legato alla mostra “Il Calcio è Arte”, tenutosi stamattina presso l’Università Mediterranea di Reggio, la quale si presentava semideserta all’evento con il famoso campione del mondo, moderato da Alessandro Alciato”. Lo dichiara in una nota Bruno Siclari, responsabile dipartimento sport di Forza Italia giovani, che aggiunge: “Scarsissima la presenza di studenti ad ascoltare il suo intervento, stante un presunto sciopero dei bus del quale, tuttavia, non esiste conferma ufficiale. Il calore degli studenti reggini, accorsi numerosissimi alle precedenti tappe del ciclo, è rimasto stavolta in classe a causa di una disorganizzazione amministrativa che lascia il segno, un segno negativo che va ad arricchire il numero di figuracce che la città paga” dichiara Siclari.

“L’incontro, che avrebbe dovuto essere un’occasione imperdibile per i giovani reggini e per gli appassionati di sport, si è svolto in un contesto di assoluta desolazione. Nonostante il prestigio dell’ospite e l’importanza del tema trattato, l’aula “Quistelli” dell’Università Mediterranea era praticamente deserta, con soli 50 partecipanti, tra cui molti giornalisti, a fronte di 350 posti disponibili – prosegue Siclari – le prime file erano occupate dalle istituzioni e da alcuni giovani, ma le file superiori erano completamente vuote”.

“Questo episodio rappresenta un’occasione persa per la città di Reggio Calabria, che avrebbe potuto ospitare uno degli eventi più significativi in ambito sportivo e culturale, ma che, purtroppo, non è riuscita a garantire la partecipazione di molti giovani, che rappresentano, invece, il pubblico ideale per questi momenti di crescita culturale e sportiva”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.