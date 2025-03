Reggio Calabria, assolti due uomini accusati di maxi truffa ad agricoltore sardo che voleva acquistare un motocoltivatore | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, il Tribunale penale di Reggio Calabria ha assolto con formula piena 2 soggetti (Berlingiere Massimo, difeso dall’avv. Daniele Calipa del foro di Palmi e Bevilacqua Sandro, difeso dall’Avv. Demetrio Pratticò del foro di Reggio Calabria) residenti nella piana di Gioia Tauro. Secondo l’impianto accusatorio gli imputati avrebbero tentato di truffare su internet un ignaro signore della Sardegna, il quale era intento ad acquistare un motocoltivatore.

Le pesanti accuse (ricettazione e truffa aggravata) mosse dall’Ufficio di Procura erano di 2 anni e 8 mesi per gli imputati. In dibattimento era emerso che la persona offesa aveva sporto querela verso ignoti e le indagini avevano condotto gli inquirenti da accusare i 2 calabresi. Il Berlingere, attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano-Napoli per associazione a delinquere di stampo mafioso, è stato scagionato.

