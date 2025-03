Reggio Calabria, convocata l’assemblea dei soci dell’Automobile Club: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

“L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Reggio Calabria è indetta in prima convocazione per il 14 aprile 2025, alle ore 16.30, ed in seconda convocazione il giorno 15 aprile 2025 alle ore 17.00, presso la sede dell’Ente in Via Giuseppe De Nava 43 – Reggio Calabria, con il seguente”. Così l’Automobile Club annuncia le prossime novità, nell’assemblea che si terrà a metà aprile, dove verranno discussi alcuni punti all’ordine del giorno.

Ecco su cosa verterà la riunione:

Comunicazioni del Presidente; Approvazione verbale precedente assemblea dei soci; Approvazione Bilancio Esercizio 2024, Relazione del Presidente, dei Revisori dei Conti e relativi allegati; Varie ed Eventuali.

“Possono partecipare alla seduta, solo i soci che siano tali alla data di convocazione dell’Assemblea e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell’Assemblea. Ogni socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe. E’ possibile consultare la documentazione inerente il Bilancio, rivolgendosi all’ufficio di segreteria, sito al primo piano di via De Nava, 43 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30”.

“Della presente convocazione si è data notizia sul sito Istituzionale dell’Ente, sezione “ Pubblicità Legale – http://www.reggiocalabria.aci.it/Pubblicitàlegale e “ Notizie per i Soci- http://www.reggiocalabria.aci.it/notizie-per-i-soci, mediante pubblicazione nell’Albo Sociale dell’Ente e su un quotidiano a diffusione Locale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.