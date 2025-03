Reggio Calabria, in arrivo gli avvisi TARI 2025: rate in quattro scadenze

StrettoWeb

Hermes Servizi Metropolitani, comunica ai gentili contribuenti che sono in fase di recapito gli avvisi relativi all’acconto TARI 2025. Da quest’anno l’importo è suddiviso in quattro rate: la prima scadenza è fissata per il 31 marzo prossimo, la seconda per il 31 maggio, la terza per il 31 luglio e la quarta per il 30 settembre, mentre in caso di rata unica la scadenza è prevista per il 16 giugno. Se il contribuente non riceve l’avviso lo può comunque scaricare dal sito www.hermesrc.it. La modalità di pagamento prevista è attraverso PagoPA.

Hermes semplifica il tuo tempo! Nell’ottica di migliorare i processi di accertamento e riscossione, Hermes Servizi Metropolitani tende la mano ai contribuenti andando incontro alle loro esigenze, dando seguito a un rapporto che si consolida sempre di più all’insegna dell’equità e della prossimità, è attivo infatti al seguente link il servizio PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO presso i nostri sportelli. Qualora il contribuente non abbia la possibilità di recarsi presso i nostri sportelli, da oggi può risolvere comodamente a distanza tramite la chat assistenza. I nostri operatori, risponderanno appena possibile per risolvere la problematica.

