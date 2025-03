A Reggio Calabria arriva ScillAllergy 2025: sabato il congresso sulle allergie | PROGRAMMA

StrettoWeb

Il 15 marzo 2025 si terrà a Reggio Calabria, presso l’Hotel Excelsior, l’edizione annuale di ScillAllergy, un importante congresso medico dedicato alle malattie allergiche. L’evento, patrocinato da istituzioni sanitarie e scientifiche, rappresenta un punto di riferimento per specialisti e professionisti del settore, offrendo un approfondimento multidisciplinare sulle patologie allergiche e sulle più recenti innovazioni terapeutiche.

Obiettivi e Tematiche

L’incontro mira a fornire un aggiornamento sulle principali patologie allergiche, con particolare attenzione alle connessioni tra alte e basse vie aeree nel trattamento della rinite e dell’asma. Un focus speciale sarà dedicato alle allergie alimentari, un fenomeno in continua crescita che ha importanti ripercussioni cliniche, soprattutto in età pediatrica. Verranno inoltre trattate le reazioni avverse ai farmaci e le prospettive offerte dai nuovi farmaci biologici nella gestione delle infiammazioni di tipo 2 e delle sindromi ipereosinofiliche.

Un altro argomento chiave del congresso sarà l’appropriatezza diagnostica in allergologia, fondamentale per un utilizzo ottimale delle risorse e la riduzione delle liste d’attesa. La struttura del convegno prevede sessioni interattive per favorire il confronto tra esperti e partecipanti.

Programma della Giornata

L’evento si aprirà con la registrazione dei partecipanti alle 8:30, seguita dalla presentazione ufficiale a cura del Responsabile Scientifico, il dott. Antonino Musarra.

Prima Sessione: Update su rinite e asma – approfondimenti sulle criticità e le potenzialità della gestione del paziente asmatico.

Update su rinite e asma – approfondimenti sulle criticità e le potenzialità della gestione del paziente asmatico. Seconda Sessione: Allergia alimentare – evoluzione delle terapie di desensibilizzazione e impatto delle allergie nelle diverse fasi della vita.

Allergia alimentare – evoluzione delle terapie di desensibilizzazione e impatto delle allergie nelle diverse fasi della vita. Terza Sessione: Allergia ai farmaci – importanza dei dati clinico-anamnestici e gestione delle reazioni a anestetici e mezzi di contrasto.

Allergia ai farmaci – importanza dei dati clinico-anamnestici e gestione delle reazioni a anestetici e mezzi di contrasto. Quarta Sessione: Hot Topics in allergologia – utilizzo dei farmaci biologici e nuove prospettive terapeutiche per le eosinofilie.

Hot Topics in allergologia – utilizzo dei farmaci biologici e nuove prospettive terapeutiche per le eosinofilie. Quinta Sessione: Hot Topics in allergo-dermatologia – approfondimento sulle innovazioni terapeutiche in dermatologia, con un focus sugli anti-JAK e l’immunoterapia specifica.

Hot Topics in allergo-dermatologia – approfondimento sulle innovazioni terapeutiche in dermatologia, con un focus sugli anti-JAK e l’immunoterapia specifica. Tavola rotonda: Appropriatezza diagnostica in allergologia – dibattito sul ruolo dello specialista nel rapporto con medici di base e pediatri.

Appropriatezza diagnostica in allergologia – dibattito sul ruolo dello specialista nel rapporto con medici di base e pediatri. Chiusura: Conclusioni e adempimenti ECM per i professionisti partecipanti.

Partecipazione e Crediti ECM

L’evento è gratuito e rivolto a medici chirurghi, biologi e infermieri, con il riconoscimento di 7 crediti ECM per un massimo di 100 partecipanti. L’iscrizione può essere effettuata online sul sito ufficiale indicato nell’invito al congresso.

ScillAllergy 2025 si conferma come un’importante occasione di aggiornamento per gli specialisti del settore, contribuendo a migliorare la gestione delle patologie allergiche e l’appropriatezza terapeutica. Il congresso rappresenta un’opportunità di confronto e crescita professionale per medici, biologi e infermieri, con l’obiettivo di offrire ai pazienti cure sempre più mirate ed efficaci.

